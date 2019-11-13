Про це заявив народний депутат від "Опозиційна платформа - За життя" Сергій Льовочкін у кулуарах парламенту у середу, 13 листопада.

Народний депутат зазначив, що земельна реформа є ключовою, тому приймати її поспіхом не можна.

"Ця реформа повинна бути дуже добре виваженою. Натомість законодавчі пропозиції, які ми бачимо зараз, не відповідають цим критеріям. Це великий ризик для всієї держави", - підкреслив опозиційний політик.

Він додав, що "Опозиційна платформа - За життя" виступає категорично проти такого варіанту реформи і голосувати за неї не буде.

"Позиція "Опозиційної платформі - За життя" полягає в тому, що ця реформа не може бути прийнята-ми про це заявили, ми сьогодні блокували трибуну з цього приводу."

"Опозиційна платформа - За життя" має дві вимоги до відкриття ринку землі. Перше - потрібно розпаювати державні землі серед тих людей, які не отримали земельних паїв:

"Державні землі мають бути розпайовані між тими, хто не отримав земельних паїв при першій приватизації землі. Чим вчитель чи лікар у сільській місцевості, або лікар в місті гірший? Чому вони не можуть отримати свою частку національного багатства?", - наголосив Сергій Льовочкін.

Друга вимога-це референдум:

"Люди на референдумі повинні визначити: буде, чи не буде земельна реформа", - наголосив народний депутат.

Сергій Льовочкін підкреслив, що поспішний розгляд ринку землі призвів до парламентської кризи, спровокованої правлячою партією.

"Трибуна захвачена правлячою партією для того, щоб протягнути земельну реформу. Тобто помилка влади зараз відбувається в двох площинах: по суті, і по формі. По суті помилка в тому, що земельне законодавство те, яке пропонується, воно недосконале, недоречне і не відповідає вимогам часу. По формі - неможна таку реформу приймати через блокування трибуни - це просто дикість", - зазначив він.