Масштабні пожежі охопили Польщу. Там палає найбільший заповідник Бебжанський національний парк. Стихія не вщухає вже четверту добу - палає понад три тисячі гектарів. Гасіння ускладнює незручне розташування парку. Технікою туди не дістатися, тож вогнеборці мусять пішки долати п'ятикілометрову відстань і фактично збивати вогонь вручну.

До всього, частина ураженої пожежами території торфовища. На допомогу місцевим рятувальникам уже вирушили кількасот колег з інших регіонів. Найімовірніше, причиною займання стало спалювання трави, в країні це заборонено.

Яніна-Агнешка Зач, гід Бебжанського національного парку: