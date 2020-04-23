У Польщі палає національний парк [ Редактировать ]
Масштабні пожежі охопили Польщу. Там палає найбільший заповідник Бебжанський національний парк. Стихія не вщухає вже четверту добу - палає понад три тисячі гектарів. Гасіння ускладнює незручне розташування парку. Технікою туди не дістатися, тож вогнеборці мусять пішки долати п'ятикілометрову відстань і фактично збивати вогонь вручну.
До всього, частина ураженої пожежами території торфовища. На допомогу місцевим рятувальникам уже вирушили кількасот колег з інших регіонів. Найімовірніше, причиною займання стало спалювання трави, в країні це заборонено.
Яніна-Агнешка Зач, гід Бебжанського національного парку:
Це трагедія. У нас жахлива посуха. Зазвичай у низовинах збираються цілі озера води, це могло б зупинити вогонь. Але нині ніхто не знає, коли і чим це закінчиться. Можливо навіть, доведеться місяцями боротися з пожежами. І це найбільша небезпека.
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