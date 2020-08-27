Кассационный уголовный суд Верховного Суда отказался передать дело относительно записей из кабинета главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка в Высший антикоррупционный суд, чем фактически подтвердил, что Печерский районный суд Киева не вышел за пределы своих полномочий, когда обязал Генерального прокурора забрать у НАБУ дело судей Окружного админсуда Киева. Сообщает ДС.

Кассационный уголовный суд Верховного Суда отказался передать дело относительно записей из кабинета главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка в Высший антикоррупционный суд. Ранее, 4 августа, Печерский районный суд города Киева обязал Генерального прокурора забрать у НАБУ дело судей Окружного админсуда Киева. А уже 12 августа Киевский апелляционный суд направил дело о подследственности уголовного производства в отношении так называемых «пленок Вовка» в Верховный Суд.

Таким образом, несмотря на заявления НАБУ о том, что Печерский районный суд Киева будто бы вышел за пределы своих полномочий, Верховный суд подтвердил право Печерского суда выносить такие решения и запретил передачу дела в ВАКС. Заметим, что антикоррупционные органы не сделали публичных заявлений, осуждающих такое решение Верховного суда.