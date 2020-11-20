Местные выборы изменили политическую карту страны - Сергей Левочкин [ Редактировать ]
Высокие результаты на местных выборах "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила благодаря сочетанию важных для людей ценностей и умения вести кампанию. Об этом народный депутат Сергей Левочкин заявил в интервью "Новому времени".
"Кампания была сложной, находясь в оппозиции, всегда сложно проводить кампании. Но сплав базовых ценностей, которые поддерживают люди, с умением вести кампанию дал результат. Людей интересуют доступные коммунальные тарифы, медицина, хорошие дороги, рабочие места, нормальная жизнь - за это они и голосовали. Восстановился запрос на профессиональное управление", - заявил политик.
Главным итогом местных выборов он назвал изменение политической карты страны.
"Это даст неожиданный результат на следующих общенациональных выборах. Мы победили в шести областях на востоке и юге, в Днепре, в Сумах, в Харькове. Даже у нашего кандидата [Александра Попова] в Киеве [на выборах мэра] второе место - я бы назвал это изменением политической реальности", - добавил народный депутат.
Также, отвечая на вопрос журналиста о перспективе досрочных парламентских выборов, Сергей Левочкин высказал мнение, что они сейчас нужны стране.
"Любые выборы - это возможность изменить страну к лучшему, избрать более профессиональных, более эффективных и в итоге получить более эффективное правительство", - резюмировал политик.
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