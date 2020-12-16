"Власть приняла антинародный бюджет, с которым страна жить не сможет" - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Голосование за антинародный бюджет показало, в чьих интересах работает парламентское большинство. Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя принятый бюджет на будущий год.
"Провластные депутаты наплевали на нужды медиков, на беды украинских семей, требования предпринимателей и потребности экономики. Принятый бюджет лишает украинцев поддержки и защиты в 2021 году", - заявил Юрий Бойко.
Он подчеркнул, что у власти был другой выход, - это принять правки, которые предлагала "Оппозиционная платформа - За жизнь".
"Мы подготовили свои поправки. Это были реальные инициативы, сделанные с учетом возможностей нашей экономики и ситуации в стране. Надо было увеличить прожиточный минимум, повысить минимальные зарплаты и пенсии. Нормально профинансировать государственную программу коммунальных субсидий и предотвратить кризис неплатежей. Резко сократить финансирование силовиков и чиновников. Жестко срезать все нецелевые расходы. Направить десятки миллиардов гривен на поддержку экономики и развитие регионов. Для борьбы с эпидемией мы предлагали на 42 млрд грн. увеличить финансирование медицины", - отметил Юрий Бойко.
Однако, по словам политика, власть, принимая такой антинародный бюджет, преследовала иные цели.
"Власть хочет заслужить одобрение МВФ, чтобы и дальше загонять страну в долговую яму. Купить лояльность чиновников и силовиков, которые будут защищать правительство от возмущения людей. И власть готова за это платить здоровьем и благополучием украинцев", - отметил народный депутат.
Сопредседатель фракции оппозиционеров подчеркнул, что Зе-команда просто обманывает людей и грабит страну.
"Уже ясно, что этот бюджет придется пересматривать сразу же в начале следующего года. Страна не может жить с таким бюджетом и с такой властью", - акцентировал Юрий Бойко.
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