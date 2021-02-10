Більше половини українців підтримують відставку уряду і Верховної Ради України. Такі дані опитування "Української соціологічної групи".

Майже 60% респондентів схвалюють ідею розпустити Кабінет Міністрів і парламент. А понад 47 відсотків опитаних вважають, що ситуація в Україні розвивається в неправильному напрямі. Кого б хотіли бачити в новому уряді та Верховній Раді - дивіться далі.

Лише 7 відсотків українців задоволені роботою прем'єра Дениса Шмигаля і хотіли б бачити його на цій посаді й далі. Такі дані соцопитування. Понад 15 процентів - віддали б посаду голови уряду народному депутату Юрію Бойку. Ще одинадцять повернули б у прем'єрське крісло Володимира Гройсмана. А 10 - Юлію Тимошенко.

Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група":

Большинство опрошеных граждан а именно 59,1% поддерживают предложение отправить в отставку нынешний кабинет министров и сформировать новое правительство большиство опрошеных 59,5% поддерживает предложение распутить нынешнюю верховную раду и провести внеочередные парламентские выборы.

Якби вибори до Верховної Ради відбувались найближчим часом, понад 25 відсотків голосів отримала б "Опозиційна платформа - За життя". "Європейську солідарність" - підтримали б 20 процентів українців. За "Слугу народу" готові проголосувати лише шістнадцять. За даними соцопитування, пройшла б до нового парламенту й "Батьківщина".