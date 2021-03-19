Верховна Рада зняла з виробників вакцини відповідальність за можливі негативні наслідки [ Редактировать ]
Верховна Рада зняла з виробників вакцини відповідальність за можливі негативні наслідки. Таке рішення ухвалили 236 народних депутатів.
Це потрібно, аби Україна змогла отримати препарати, зокрема від Pfizer, в рамках ініціативи KOVACS.
Згідно з документом, винною в можливих негативних наслідках буде держава, а медичних працівників не притягатимуть до відповідальності, якщо ті діяли за інструкцією. Тепер уряд за два тижні має розробити механізм надання компенсацій імовірним постраждалим від щеплення.
Роксолана Підласа, народний депутат, "Слуга народу":
У разі серйозних наслідків від вакцинації, таких як смерть, інвалідність або втрата працездатності, уряд буде пропонувати родині компенсацію. Незважаючи на те що вакцинація в нас добровільна, але таким чином, навряд чи це може заохотити людей, але гарантуємо якісь норми безпеки.
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":
Це те, що відбувається у всьому світі. Тому що так, як все це йде за прискореною процедурою, воно має навіть відповідний статус, і тому виробники вакцин всіх попереджають, що повного циклу всіх випробувань неможливо провести в такі терміни. І тому такі закони прийняли у всьому світі.
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