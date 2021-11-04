В Украине цена на сахар в ближайшее время может взлететь до 40 гривен за килограмм. Такой прогноз озвучил глава ассоциации "Харьковцукор" Юрий Ильченко.

По его словам, причина роста цены на продукт очень существенная. На сегодняшний день 4 украинских завода, которые занимались производством сахара, написали официальный отказ. Попросту говоря, не хотят работать в нынешней непростой ситуации.

"Для сравнения, в 2020 году газ стоил 7-8 грн/куб, а в нынешнем 2021-м - 28 грн/куб. Это просто катастрофа для большинства предприятий перерабатывающей отрасли. На сегодняшний день средняя оптовая или заводская цена на сахар составляет 23-24 грн/кг. Часто это ниже затрат на его производство. К примеру, на Первухинском сахарном заводе при нынешней цене газа себестоимость сахара составляет 25-26 грн/кг. Таким образом в рознице цена на килограмм сахара составит 30-32 грн/кг. Формула проста: к себестоимости в 26 гривен добавляется рентабельность 10% и ПДВ", - отметил Ильченко.

Он отмечает, что подобная ценовая политика приведет к тому, что сахар скоро может взлететь в цене и стоить больше 40 гривен за килограмм в супермаркете.

"Себестоимость сахара ожидается в пределах 30-32 грн за кг, а отпускная цена заводов - 35-40 гривен за кило. Если сюда еще добавить торговую надбавку - получается цифра не менее 40 гривен", - резюмировал Ильченко.

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Сегодня на прилавках харьковских магазинов стоимость килограмма сахара стартует от 25,20 гривен.

Как ранее сообщали, стоимость мяса и рыбы в этом году значительно выросла, если сравнивать с прошлым. Это привело к снижению ее потребления на внутреннем рынке страны.

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