Погода в Україні на 9 червня: де очікувати дощі [ Редагувати ]
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У четвер, 9 червня, в Україні очікується багато сонячної погоди, проте подекуди йтимуть дощі з грозами. Про це у Facebook розказала синоптик Наталка Діденко.
"Винятки - Карпати, Сумщина, Одеська, Миколаївська, Херсонська області та Крим. У цих частинах України пройдуть місцями короткочасні грозові дощі", - зазначила синоптик.
За її прогнозом, у четвер температура повітря передбачається в Україні +25...+30 градусів. Вітер очікується південно-східний, помірний.
"Можливі сильніші пориви у західних областях та в південній частині", - попередила синоптик.
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