У четвер, 9 червня, в Україні очікується багато сонячної погоди, проте подекуди йтимуть дощі з грозами. Про це у Facebook розказала синоптик Наталка Діденко.

"Винятки - Карпати, Сумщина, Одеська, Миколаївська, Херсонська області та Крим. У цих частинах України пройдуть місцями короткочасні грозові дощі", - зазначила синоптик.

За її прогнозом, у четвер температура повітря передбачається в Україні +25...+30 градусів. Вітер очікується південно-східний, помірний.

"Можливі сильніші пориви у західних областях та в південній частині", - попередила синоптик.