Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих продовжує зростати [ Редагувати ]
Кількість загиблих в результаті ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру Донецької області продовжує зростати. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.
На даний момент відомо про 34 жертви.
Вже 34 загиблих і 9 поранених отримали рятувальники з-під завалів багатоповерхівки в місті Часів Яр. Серед загиблих - одна дитина.
Рятувальникам вдалося розчистити близько 70% руїн багатоповерхівки. Рятувальна операція триває.
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