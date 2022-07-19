Окупанти обстріляли Донецьку область: є жертви та ранені [ Редагувати ]
Окупанти в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. Про це повідомляється у Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
В результаті загинув житель Авдіївки, ще двоє отримали поранення.
За 18 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - в Авдіївці. Ще 2 людини отримали поранення.
Всього з початку повномасштабного вторгнення росії в Донецькій області загинули 626 осіб, ще 1610 мирних громадян отримали поранення. Цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
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