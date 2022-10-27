Ворог обстріляв об'єкти енергетики: які наслідки [ Редагувати ]
У четвер, 27 жовтня, окупанти знову вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє "Укренерго".
Пошкоджена магістральна мережа у центральних областях.
Через пошкодження енергосистеми у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях обмежать використання електроенергії.
Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян.
Такі заходи допоможуть енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти інфраструктури.
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