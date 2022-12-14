Російські війська минулої доби знову обстріляли кілька населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атак двоє цивільних отримали поранення.

Про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 13 грудня стало відомо про 2 мирних жителів Донбасу, поранених росіянами: у Гірнику та Кліщіївці", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1255 людей, ще 2738 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.