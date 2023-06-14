Нідерланди планують виділити фінансову допомогу Україні для посилення її протиповітряної оборони. Також для ЗСУ закуплять чотири пасивні радіолокаційні системи VERA-EG.

Про це повідомляє міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.

"Росія обстрілює цивільні та військові об'єкти України з повітря, тому, як і раніше, важливо зміцнювати українську ППО. Нідерланди роблять свій внесок у це разом зі своїми союзниками", - йдеться у повідомленні.

Міжнародний фонд для України виділив 92 мільйони євро на протиповітряну оборону. Очікується, що це відбудеться до кінця року.

Крім того, завтра під час Контактної групи з оборони України ("Рамштайн") буде оголошено, що Нідерланди виділяють 40 млн євро на закупівлю техніки ППО, яка буде доставлена в Україну найближчим часом. Міноборони Нідерландів закуповує 4 пасивні радіолокаційні системи VERA-EG на суму 150 млн євро.