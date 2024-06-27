Економте електроенергію та ставайте донорами крові: з початку року у марафоні "Єдині новини" реалізовано 26 соціальних кампаній [ Редагувати ]
Економія електроенергії
За 6 місяців 2024 року в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» було реалізовано комунікацію 26 важливих загальнонаціональних соціальних промо кампаній. Ще 4 спеціальні промо кампанії було ініційовано та реалізовано безпосередньо самим марафоном.
У рамках кампаній було створено понад 227 соціальних роликів (30% – авторства команд телемарафону), які транслювалися в ефірі марафону 21500 разів. Це – 10738 хвилин ефіру.
Зокрема, у співпраці з державою було реалізовано наступні кампанії:
- підтримка економіки: сплата податків, підтримка національного виробника;
- економія електроенергії;
- «Міста сили»;
- Ти як? Програма ментального здоров’я;
- підтримка ветеранів;
- донорство крові;
- протидія насильству;
- мінна безпека;
- Євро-2024 та Олімпійські ігри-2024.
Телемарафон також долучився до підтримки кампаній з мобілізації та сил оборони, зокрема мова про:
- мобілізаційна кампанія Міністерства оборони;
- застосунок Резерв+;
- рекрутингові кампанії Сил оборони;
- промоція спеціальної платформи – LobbyX;
- шеврони перемоги;
- Нацгвардії – 10 років;
- Іміджеві ролики військ/служб.
Окремо команда телемарафону ініціювала та реалізувала ще 4 власні спеціальні промо кампанії:
- «Воюємо. Працюємо. Переможемо» до другої річниці повномасштабного вторгнення рф;
- Воєнкори та колеги в ЗСУ;
- Масштабні збори «Дрони для ГУР» та «MAGURи для ГУРу»;
- Кампанія на тему свободи віросповідання «Єдині у вірі в Україну».