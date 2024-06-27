За 6 місяців 2024 року в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» було реалізовано комунікацію 26 важливих загальнонаціональних соціальних промо кампаній. Ще 4 спеціальні промо кампанії було ініційовано та реалізовано безпосередньо самим марафоном.

У рамках кампаній було створено понад 227 соціальних роликів (30% – авторства команд телемарафону), які транслювалися в ефірі марафону 21500 разів. Це – 10738 хвилин ефіру.

Зокрема, у співпраці з державою було реалізовано наступні кампанії:

підтримка економіки: сплата податків, підтримка національного виробника;

економія електроенергії;

«Міста сили»;

Ти як? Програма ментального здоров’я;

підтримка ветеранів;

донорство крові;

протидія насильству;

мінна безпека;

Євро-2024 та Олімпійські ігри-2024.

Телемарафон також долучився до підтримки кампаній з мобілізації та сил оборони, зокрема мова про:

мобілізаційна кампанія Міністерства оборони;

застосунок Резерв+;

рекрутингові кампанії Сил оборони;

промоція спеціальної платформи – LobbyX;

шеврони перемоги;

Нацгвардії – 10 років;

Іміджеві ролики військ/служб.

Окремо команда телемарафону ініціювала та реалізувала ще 4 власні спеціальні промо кампанії: