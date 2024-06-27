Над Маріуполем, Бердянськом та Мелітополем лунали вибухи [ Редагувати ]
У ніч проти 27 червня над Маріуполем лунали сильні вибухи. Їх чули також над Бердянськом та Мелітополем.
Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Близько 3:00 пролунали вибухи над Маріуполем", - розповів він.
За словами Андрющенка, чули всі райони міста, повідомляють про "збиття" над мікрорайоном Черемушкі Приморського району.
"Також вибухи лунали над Бердянськом та Мелітополем", - додав радник мера.
Він додав, що наслідки та деталі наразі встановлюють.
"Але поки враження, що це спроби ППО росіян перехопити повітряні цілі до входу в акваторію Азовського моря або на територію Росії", - додав посадовець.
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