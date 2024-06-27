У ніч проти 27 червня над Маріуполем лунали сильні вибухи. Їх чули також над Бердянськом та Мелітополем.

Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Близько 3:00 пролунали вибухи над Маріуполем", - розповів він.

За словами Андрющенка, чули всі райони міста, повідомляють про "збиття" над мікрорайоном Черемушкі Приморського району.

"Також вибухи лунали над Бердянськом та Мелітополем", - додав радник мера.

Він додав, що наслідки та деталі наразі встановлюють.

"Але поки враження, що це спроби ППО росіян перехопити повітряні цілі до входу в акваторію Азовського моря або на територію Росії", - додав посадовець.