Чинний голова Деснянської об’єднаної територіальної громади Юрій Осташевський братиме участь у місцевих виборах 25 жовтня від партії "Слуга народу", щоб знову очолити ОТГ. Кандидатуру Осташевського затвердив особисто президент України Володимир Зеленський, повідомляє місцевий осередок партії в Facebook.

"Юрій Осташевський - це чесна, порядна, щира людина, справжній професіонал своєї справи. Осташевський є ефективним та досвідченим керівником. Президент затвердив кандидатуру Осташевського на посаду голови Деснянської ОТГ, оскільки влада зацікавлена в розвитку цієї територіальної громади", - повідомили в партії "Слуга Народу".

У партії наголошують, що кандидати пройшли ретельну перевірку, щоб потрапити до команди президента на місцевих виборах: Володимир Зеленський особисто проводив співбесіди. Оскільки ці люди мають довіру як керівництва держави, так і місцевої громади, із ними, як очікується, охоче працюватиме уряд, їм готові довірити бюджети на розвиток громади.

Як відомо, Юрій Осташевський балотується на пост голови Деснянської ОТГ, представляючи на виборах президентську політичну силу "Слуга народу".