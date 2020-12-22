В Украине, как и во всем мире, люди должны иметь гарантированные государством социальные выплаты, чтобы не думать о том, как им выжить. Об этом в эфире "Хард с Влащенко" на канале "Украина-24" заявил Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"В стране кризис и эпидемия, а парламент принимает бюджет, который обрекает людей на нищету", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко подчеркнул, что запрос на социальную справедливость в стране очень высок. И если он будет игнорироваться властью, то это может привести к очередным потрясениям в обществе.

"Если люди видят, что в стране есть социальная справедливость, то они будут здесь жить и работать, растить детей, потому что будут знать, что у них есть будущее. Если же они видят другое отношение со стороны государства – то, конечно, они будут уезжать из страны. Когда один может позволить себе колоссальную роскошь, а другой пытается найти средства на пропитание, это к добру не приведет", - отметил политик.

Сопредседатель ОП-ЗЖ подчеркнул, что ресурс для поддержки людей в стране есть: нужно прекратить обеспечивать сверхдоходы финансовым спекулянтам и прекратить наращивать финансирование бюрократического аппарата и силовиков.

"В стране за пять лет ни на копейку не увеличили выплаты на рождение ребенка, но при этом постоянно растет содержание силовых структур. Где же тут социальная справедливость, если с одной стороны - каждый год увеличивается финансирование на содержание прокуратуры, СБУ, полиции, а с другой – пенсионеры, ветераны, инвалиды, чернобыльцы, матери-одиночки остаются без поддержки? Наша политическая сила будет добиваться восстановления справедливости и достойной социальной защиты людей. Мы будем требовать на первом же заседании Верховной Рады в новом году пересмотра антисоциального бюджета-2021, чтобы обеспечить поддержку людей и экономики страны", - акцентировал Юрий Бойко.