Заявление партии

Режим Зеленского дал очередной пинок украинской демократии накануне тридцатилетия независимости. Сегодня под звуки репетиций парада СНБО ввел санкции против очередных неугодных власти СМИ и журналистов. Под санкции СНБО, в частности, попали интернет-издание «Страна.ua», его главный редактор Игорь Гужва, известные политические видео-блогеры Анатолий Шарий и Ольга Шарий.

Следом за оппозиционными телеканалами, которые принудительно приказал закрыть режим, без суда и следствия под каток репрессий попали ведущие украинские интернет-издания и политические блогеры с миллионной аудиторий.

Единственная причина введения санкций против СМИ и их владельцев - страх власти перед правдой. Они больше не хотят, чтобы люди слышали об их коррупции, непрофессионализме и сдаче национальных интересов. Страх толкает режим на преступные антиконституционные и антидемократические решения. Из-за боязни потерять власть режим Зеленского превращает Украину в дремучую средневековую диктатуру в центре Европы.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" осуждает антиконституционную и преступную расправу над свободой слова. Мы готовы оказать всю необходимую политическую и юридическую поддержку попавшим под санкции СМИ для восстановления справедливости в судах.

Мы обращаемся к представителям демократического международного сообщества, Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, международным правозащитным организациям с призывом отреагировать на беззаконие украинской власти.

Украинская демократия в опасности. Если режим Зеленского уничтожит свобода слова о цивилизованном будущем нашей страны можно будет забыть. Призываем объединится все демократические политические силы, всех украинских граждан, чтобы отстоять украинскую демократию, защитить свободу слова, права и свободы украинских граждан.