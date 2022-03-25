В Харьковской области ВСУ уничтожили мощный комплекс россиян для глушения связи [ Редактировать ]
Вооруженные силы Украины на Харьковщине уничтожили мощный стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы, глушивший связь. Об этом рассказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Наши мужественные защитники уничтожили мощный российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы. Благодаря этому комплексу оккупанты "глушили" нашу связь, электронику, работу наших систем противовоздушной обороны и беспилотников, вели разведывательные работы. Это мощная операция, за которую мы все благодарны нашим непобедимым бойцам. Потому что вместе с вражеским комплексом ВСУ уничтожили около 50 врагов, которые непосредственно работали с техникой.
Кроме того, по словам Синегубова, утром в Харьковском районе 92 механизированная бригада и военнослужащие Харьковского гарнизона уничтожили вражеских разведчиков, в том числе и командира роты.
Бойцы этой же 92-й бригады взяли в плен 17 оккупантов, 15 из которых мобилизованы из так называемых "ДНР/ЛНР". Наши военные отмечают обнищавшую экипировку бойцов из недореспублик, у некоторых из них - состояние наркотического и алкогольного опьянения и полную деморализацию. В том же Харьковском районе мобильные подразделения ВСУ артиллерией уничтожили вражеский вертолет противника, который стоял прямо на земле. Россияне в последнее время дают все больше поводов для их позорных поражений.
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