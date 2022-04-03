Шольц пообіцяв нові санкції проти росії за військові злочини в Україні [ Редагувати ]
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв нові санкції від ЄС проти росії за скоєні в Україні військові злочини. Глава німецького уряду запевнив, що наслідки обмежень відчує як путін, так і його прихильники.
Про це повідомляє Barron's.
"Вбивство мирних жителів - це військовий злочин, і ми повинні безжально розслідувати ці злочини, скоєні російськими збройними силами", - цитує видання заяву Шольца.
Німецький канцлер додав, що найближчим часом Німеччина з союзниками приймуть рішення про введення проти росії нових санкцій. За його словами, обмеження відчує не тільки путін, але і його оточення.
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