Вступ України до ЄС: Єврокомісія цього тижня зробить ще один крок [ Редагувати ]
Єврокомісія цього тижня зробить ще один крок на шляху надання Україні статусу країни-кандидата. Згідно з процедурою, Київ отримає опитувальник, який є необхідним етапом.
Про це повідомила на брифінгу віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
"Ми чекаємо, що вже на цьому тижні будуть позитивні новини щодо наступних кроків, які Європейська комісія буде робити для отримання Україною статусу кандидата. Ми на постійному зв'язку", - зазначила вона.
За її словами, українська сторона два тижні тому почала роботу над підготовкою відповіді на опитувальник.
"Це буде нестандартний документ, як ми його звикли бачити для інших країн, які отримували цей статус або приєднувалися до Європейського союзу. У попередні чотири роки ми провели спільну роботу з оцінки наших ринків. Ми чекаємо офіційний документ вже цього тижня. Дуже мало часу займе наша внутрішня робота для того, щоб передати нашу позицію ЄС", - додала Стефанішина.
Українська сторона розраховує, що Єврокомісія вже до кінця квітня надасть висновок про відповідність України критеріям для вступу до Євросоюзу. Після цього країна зможе отримати статус кандидата.
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