Кількість загиблих в Україні дітей через війну різко зросла [ Редагувати ]
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали 721 дитина. Про це повідомляє Офісу генерального прокурора в Telegram.
З них 261 дитина загинула і ще понад 480 отримали поранення.
Найбільше дітей постраждали в:
- Донецькій області - 184,
- Київській - 116,
- Харківській - 112,
- Чернігівській - 68,
- Луганській - 52,
- Херсонській - 52,
- Миколаївській - 47,
- Запорізькій - 29,
- Сумській - 17,
- Києві - 16,
- Житомирській-15.
За даними відомства, напередодні в результаті обстрілів окупантами с. Іванівка Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний молодий чоловік.
Крім того, в ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 17 і поранення 14 дітей в результаті російських обстрілів Маріуполя.
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