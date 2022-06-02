З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали 721 дитина. Про це повідомляє Офісу генерального прокурора в Telegram.

З них 261 дитина загинула і ще понад 480 отримали поранення.

Найбільше дітей постраждали в:

Донецькій області - 184,

Київській - 116,

Харківській - 112,

Чернігівській - 68,

Луганській - 52,

Херсонській - 52,

Миколаївській - 47,

Запорізькій - 29,

Сумській - 17,

Києві - 16,

Житомирській-15.

За даними відомства, напередодні в результаті обстрілів окупантами с. Іванівка Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний молодий чоловік.

Крім того, в ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 17 і поранення 14 дітей в результаті російських обстрілів Маріуполя.