ЗСУ захопили танк і бронемашини противника - ОК "Південь" [ Редагувати ]
Під час дорозвідки прилеглого до звільненого Потьомкиного району, підрозділи ЗСУ виявили кілька одиниць покинутої російської техніки у справному стані та з боєкомплектом.
Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".
Серед трофеїв української армії:
- танк Т-72Б3,
- дві БМП-2,
- одна БМД-2К,
- один 1 БТР-Д.
Захоплені бойові машини переведені до складу Збройних Сил України.
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