Під час дорозвідки прилеглого до звільненого Потьомкиного району, підрозділи ЗСУ виявили кілька одиниць покинутої російської техніки у справному стані та з боєкомплектом.

Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".

Серед трофеїв української армії:

танк Т-72Б3,

дві БМП-2,

одна БМД-2К,

один 1 БТР-Д.

Захоплені бойові машини переведені до складу Збройних Сил України.