Окупанти вдарили по центру Гірника на Донеччині, 8 людей поранено (фото) [ Редагувати ]
Вранці російська війська вдарили по центру населеного пункту Гірник на Донеччині, внаслідок чого поранено 8 людей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
8 людей поранено - наслідок ранкового удару по Гірнику. Усі поранені доставлені до лікарні, обсяги завданої шкоди встановлюємо.
Це - чергова атака російської армії на мирне населення. Цього разу ворог застосував РСЗВ Ураган.
Очільник Донеччини закликав жителів евакуюватися, щоб не наражати себе на небезпеку.
Зранку окупанти обстріляли школу у Костянтинівці Донецької області.
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