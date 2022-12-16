Через ракетні обстріли 16 грудня у Київській області є постраждалі [ Редагувати ]
Внаслідок ракетного обстрілу у Київській області постраждали четверо осіб, одна жінка перебуває у лікарні.
Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.
Станом на зараз через ракетну атаку маємо чотирьох постраждалих. Троє вже вдома, одна людина залишається у лікарні. Стан стабільний", - розповів голова адміністрації.
Кулеба також зазначив, що ситуація з відновленням електрики в області поступово вирівнюється.
Енергетики працюють, щоб вийти на планові відключення та до опівночі заживити Бровари та Бориспіль. У Білій Церкві ситуація складніша, але маємо чіткий план відновлення. Прошу набратися терпіння та з розумінням поставитися до обставин.
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