Под Кировоградом отдых друзей обернулся трагедией [ Редактировать ]
Под Кировоградом во время отдыха с друзьями трагически погиб мужчина. Об этом сообщает "УНН".
Так, известно, что мужчина приехал на своем автомобиле Mazda на встречу с друзьями. Компания отдыхала на даче, на берегу Кагарлыка.
Известно, что в ходе распития спиртных напитков мужчина пошел к берегу, нырнул и больше его никто не видел. На следующий день спасатели достали тело из реки.
Однако, мать мужчины заявила ходатайство, чтобы к вещественным доказательствам приобщили майку, которая в тот день на сыне. На ней были обнаружены следы крови. Ведется следствие.
Ранее сообщалось, что во Львове у озера нашли труп женщины.
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