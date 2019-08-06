Под Кировоградом во время отдыха с друзьями трагически погиб мужчина. Об этом сообщает "УНН".

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Так, известно, что мужчина приехал на своем автомобиле Mazda на встречу с друзьями. Компания отдыхала на даче, на берегу Кагарлыка.

Известно, что в ходе распития спиртных напитков мужчина пошел к берегу, нырнул и больше его никто не видел. На следующий день спасатели достали тело из реки.

Однако, мать мужчины заявила ходатайство, чтобы к вещественным доказательствам приобщили майку, которая в тот день на сыне. На ней были обнаружены следы крови. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что во Львове у озера нашли труп женщины.