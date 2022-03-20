В Киевской области обустраивает новый оборонный рубеж на подступах к украинской столице. Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире национального телемарафона.

По его словам, все районы Киева уже подключились к созданию нового оборонного рубежа.

Уже эти границы занимает территориальная оборона и добровольческие отряды самообороны. Я думаю, это будет достаточно мощная помощь нашим вооруженным силам, которые находятся на переднем рубеже обороны.

Напомним, что в Киевской области запретили посещать леса.