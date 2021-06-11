Полицейский и его коллеги изолированы на пароме/ фото: cna.com

Один из офицеров полиции, работающий на саммите G7 сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, после чего его и более 10 коллег, которые контактировали с ним, отправили на самоизоляцию. Инцидент случился утром, 11 июня.

Сейчас мужчина находится на пароме, который используется для размещения правоохранителей, занятых в охране саммита "Большой семерки". Также вместе с ним на судне находятся 12 офицеров.

Отмечается, что стало известно о вспышке коронавируса в отеле, где размещались представители СМИ и сотрудники службы безопасности. В настоящее время гостиницу временно закрыли на санобработку.

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Кроме того, в министерстве здравоохранения Индии заявили о регистрации в стране коронавирусной инфекции с двойной мутацией. Количество инфицированных коронавирусом в Индии достигло 11 734 058,сейчас страна занимает третье место в мире после США и Бразилии по числу заразившихся опасной инфекцией.

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