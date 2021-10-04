В городе Бровары, который находится в Киевской области, словесная перепалка двух мужчин закончилась ранением. Об этом сообщает сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным следствия, двое мужчин, находясь в нетрезвом состоянии, одновременно вызвали автомобиль такси. После приезда они стали выяснять. кому же достанется право на поездку. После короткой словесной перепалки началась драка, в ходе которой один из мужчин получил ранение в грудь из травматического оружия. злоумышленник сел в автомобиль и скрылся, а прибывшие на место медики оказали помощь пострадавшему.

Отмечается, что от госпитализации мужчина отказался. Правоохранители оперативно установили личность мужчины, который устроил стрельбу. Им оказался 47-летний местный житель, во время обыска у него было изъято травматическое оружие. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту нанесения умышленного легкого телесного повреждения.

Ранее мы писали, что в Киевской области в Броварах случилось происшествие. Так, неизвестный открыл стрельбу прямо посреди улицы, при этом о подробностях случившегося в настоящее время ничего неизвестно, стрельбу видели случайные прохожие.

Кроме того, в Киеве конфликт на улице привел к смерти мужчины. Врачи скорой помощи, которых вызвали свидетели происшествия лишь констатировали смерть потерпевшего - пулевое ранение грудной клетки оказалось несовместимым с жизнью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.