Спасал козленка: под Сумами трагически погиб мужчина [ Редактировать ]
Под Сумами в Липоводолинском районе мужчина пытался спасти козленка, вытаскивая из колодца. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Сумской области.
Вытаскивая козленка из колодца, 63-летний мужчина упал в воду и утонул. Труп направили в морг. Полиция открыла уголовное производство для выяснения обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось, что в Киеве 7-летний ребенок выпал с балкона. а также что игрушка едва не убила младенца. Также недавно в Киеве мужчина умер после криков о помощи.
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