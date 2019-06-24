Под Сумами в Липоводолинском районе мужчина пытался спасти козленка, вытаскивая из колодца. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Сумской области.

Вытаскивая козленка из колодца, 63-летний мужчина упал в воду и утонул. Труп направили в морг. Полиция открыла уголовное производство для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Киеве 7-летний ребенок выпал с балкона. а также что игрушка едва не убила младенца. Также недавно в Киеве мужчина умер после криков о помощи.