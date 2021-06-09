Президент США Джо Байден отменил указы, подписанные в прошлом году его предшественником в Белом доме Дональдом Трампом, которые фактически запрещали работу в США китайского сервиса коротких видео TikTok и мессенджера WeChat. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Вместо этого Байден поручил Министерству торговли проверить приложения, которые связаны с властями "иностранных противников" США, включая Китай, и "могут представлять неприемлемый риск для национальной безопасности". Американские власти обязаны защитить конфиденциальные данные пользователей в рамках новых правил по защите в сфере информационно-коммуникационных технологий.

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В августе 2020 года президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум владельцам TikTok: приложение должна купить американская компания, иначе TikTok будет запрещен в США. Трамп обосновывал свое требование угрозой национальной безопасности США.

В итоге компании Oracle и Walmart договорились выкупить американский сегмент TikTok у китайской компании ByteDance за $12 млрд. Однако сделка так и не состоялась, и министерство торговли США запретило с 20 сентября распространять китайские приложения WeChat и TikTok на территории США. Это решение так и не вступило в силу, поскольку оспаривалось в американских судах.

TikTok появился в 2018 году и является самым популярным приложением в мире. В TikTok пользователи обмениваются 15-секундными видео, а лента состоит из одних только роликов. 40% аудитории TikTok моложе 18 лет.

Ранее "Подробности" сообщили о том, что Байден отправился в Европу в рамках своего первого зарубежного визита.