З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали понад 1009 дітей. З них 352 дитини загинули і ще понад 657 отримали поранення.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 352, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Так, напередодні в результаті ракетних обстрілів окупантами центру Вінниці загинули 4-річна дівчинка і двоє хлопчиків. Ще четверо дітей отримали поранення.

Також стало відомо, що 24 лютого малолітній хлопчик отримав поранення в результаті артилерійського обстрілу Чугуєва Харківської області.