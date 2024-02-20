В Україні сьогодні День пам'яті Героїв Небесної Сотні. На честь загиблих учасників Революції гідності у Черкасах з'явилися янголи Небесної Сотні. Декоративні фігурки виготовили вихованці центру реабілітації для людей з інвалідністю. Розмістили янголів на живих деревах поблизу меморіального знаку в центрі міста.

Тонка вона не повинна бути, вона може згоріти.

Ось так уважно молодь слухає рекомендації викладачів. Це лише друге заняття із полімерною глиною - і вони вже зосереджено вирізають фігурки янголів. Роблять це задля важливої мети - вшанування полеглих учасників Революції гідності.

Юрій Мусіченко, вихованець центру реабілітації осіб з інвалідністю:

Боролись за Україну, на Майдані загинули.

Людмила Глущенко, вихованка центру реабілітації осіб з інвалідністю:

У пам'ять про небесну сотню, які до сьогодні захищають Україну.

Вихованці студії розминають глину, розкачують її та обережно надають форми тендітних янголів. Далі - запікання майбутніх декоративних прикрас.

Десь хвилин 10-12 будем запікати.

Такі заняття - не лише елемент патріотичного виховання, а й терапія, кажуть вихователі центру реабілітації. Так молодь долучається до збереження пам'яті й вшанування українських героїв.

Наталія Підберезня, вихователь центру реабілітації людей з інвалідністю:

Вони розвивають свою дрібну моторику, бо багатьом важко працювати з дрібними деталями, а якраз глина розвиває їх руки, і ще й заспокоює, хто стресує.

А це вже учасники майстер-класу прикрашають дерево поблизу пам'ятного знака небесної сотні. Власноруч виготовлені білосніжні фігурки із жовто-блакитними стрічками розвішали неподалік банера із фотокартками загиблих на майдані, які й розпочали сучасну боротьбу українського народу.

Марина Гаркава, координаторка проєкту:

Другий, третій шанс на нашу свободу, нашу незалежність, нашу гідність і так, як стояли вони, як стоять зараз наші хлопці, те, що відбувається в душі українців - це нескінченна боротьба, маємо пам'ятати, вірити, цінувати й нести гідно їх подвиг.

Серед загиблих учасників Революції гідності було тринадцятеро жителів Черкас. І це та жертва, яка щодня нагадує, що українці стоять за свою свободу і свій вибір - до перемоги.