У Черкасах з'явились янголи Небесної Сотні з нагоди Революції гідності [ Редагувати ]
В Україні сьогодні День пам'яті Героїв Небесної Сотні. На честь загиблих учасників Революції гідності у Черкасах з'явилися янголи Небесної Сотні. Декоративні фігурки виготовили вихованці центру реабілітації для людей з інвалідністю. Розмістили янголів на живих деревах поблизу меморіального знаку в центрі міста.
Тонка вона не повинна бути, вона може згоріти.
Ось так уважно молодь слухає рекомендації викладачів. Це лише друге заняття із полімерною глиною - і вони вже зосереджено вирізають фігурки янголів. Роблять це задля важливої мети - вшанування полеглих учасників Революції гідності.
Юрій Мусіченко, вихованець центру реабілітації осіб з інвалідністю:
Боролись за Україну, на Майдані загинули.
Людмила Глущенко, вихованка центру реабілітації осіб з інвалідністю:
У пам'ять про небесну сотню, які до сьогодні захищають Україну.
Вихованці студії розминають глину, розкачують її та обережно надають форми тендітних янголів. Далі - запікання майбутніх декоративних прикрас.
Десь хвилин 10-12 будем запікати.
Такі заняття - не лише елемент патріотичного виховання, а й терапія, кажуть вихователі центру реабілітації. Так молодь долучається до збереження пам'яті й вшанування українських героїв.
Наталія Підберезня, вихователь центру реабілітації людей з інвалідністю:
Вони розвивають свою дрібну моторику, бо багатьом важко працювати з дрібними деталями, а якраз глина розвиває їх руки, і ще й заспокоює, хто стресує.
А це вже учасники майстер-класу прикрашають дерево поблизу пам'ятного знака небесної сотні. Власноруч виготовлені білосніжні фігурки із жовто-блакитними стрічками розвішали неподалік банера із фотокартками загиблих на майдані, які й розпочали сучасну боротьбу українського народу.
Марина Гаркава, координаторка проєкту:
Другий, третій шанс на нашу свободу, нашу незалежність, нашу гідність і так, як стояли вони, як стоять зараз наші хлопці, те, що відбувається в душі українців - це нескінченна боротьба, маємо пам'ятати, вірити, цінувати й нести гідно їх подвиг.
Серед загиблих учасників Революції гідності було тринадцятеро жителів Черкас. І це та жертва, яка щодня нагадує, що українці стоять за свою свободу і свій вибір - до перемоги.
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