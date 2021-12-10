Согласно опросу Украинской социологической группы, 64,9% респондентов не доверяют президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам задавался вопрос, в какой степени они доверяют указанным должностным лицам.

Зеленскому не доверяют 64,9% респондентов, 29,6% - доверяют и 5,5% затруднились ответить.

57,9% опрошенных не доверяют председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, 8,1% - доверяют, 10,2% затруднились ответить и 23,8% указывают, что это имя им незнакомое.

71,5% респондентов не доверяют премьер-министру Денису Шмыгалю, 13,3% - доверяют, 9,8% затруднились ответить и 5,4% указывают, что это имя им незнакомое.

Опрос проводился с 1 по 8 декабря, были опрошены 1 206 совершеннолетних респондента во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий, методом личного интервью (face-to-face).

Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.