Большинство украинцев не доверяют Зеленскому, - опрос [ Редактировать ]
Согласно опросу Украинской социологической группы, 64,9% респондентов не доверяют президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.
Респондентам задавался вопрос, в какой степени они доверяют указанным должностным лицам.
Зеленскому не доверяют 64,9% респондентов, 29,6% - доверяют и 5,5% затруднились ответить.
57,9% опрошенных не доверяют председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, 8,1% - доверяют, 10,2% затруднились ответить и 23,8% указывают, что это имя им незнакомое.
71,5% респондентов не доверяют премьер-министру Денису Шмыгалю, 13,3% - доверяют, 9,8% затруднились ответить и 5,4% указывают, что это имя им незнакомое.
Опрос проводился с 1 по 8 декабря, были опрошены 1 206 совершеннолетних респондента во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий, методом личного интервью (face-to-face).
Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.
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