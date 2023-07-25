Знати англійську мову – це не забаганка, а справжня потреба, якщо ви хочете комфортно подорожувати, працювати на іноземну компанію, у сфері обслуговування туристів чи фрілансером. Крім того, знаючи англійську мову, ви зможете дивитися фільми та читати книги рідною мовою авторів.

Різні методики навчання

1. Самостійне навчання. Вчити мову самостійно складно, але робити це вам доведеться у будь-якому випадку, навіть якщо ви відвідуєте курси або займаєтеся з репетитором. Для цього використовують як матеріали у відкритому доступі, так і платні матеріали мов шкіл.

2. Заняття мовними курсами. Займаючись у групах, ви отримаєте можливість тренувати вимову та набиратися практичного досвіду, але навряд чи вчитель зможе застосовувати до вас індивідуальний підхід.

3. Заняття із репетитором. Цей формат індивідуальний, але заняття з репетитором 1 на 1 – це, як правило, дорого, особливо враховуючи кількість необхідних уроків.

4. Дистанційні курси англійської мови. Зараз курси англійської онлайн можна назвати найбільш зручним способом навчання. Поговоримо про переваги формату.

Переваги онлайн курсів

По-перше, це комплексний підхід. Залежно від програми у курс можуть бути включені як індивідуальні заняття з репетитором, так і групові онлайн уроки, інтерактивні програми, чати з носіями та іншими учнями для мовної практики, відео, література та інші необхідні матеріали для самостійного вивчення.

По-друге, це дистанційний формат. Займатись можна з дому, не треба нікуди їхати. Все, що знадобиться для уроків – це комп'ютер або мобільний пристрій, а також інтернет зі швидкістю, достатньою для роботи онлайн-платформи та відеодзвінків.

Ви завжди можете вибрати одну з програм, яка повністю відповідає вашому нинішньому рівню володіння мовою, термінами та цілями навчання. Наприклад, популярністю користуються курси для підлітків та школярів, курси для тих, хто починає вивчати англійську мову з нуля, курси для професійної діяльності та курси для тих, хто вже непогано володіє лексикою, курси для підготовки до іспитів тощо. У середньому до курсу включено близько 50 занять.

Спробувати онлайн уроки англійської також можна безкоштовно. Невеликі ознайомчі заняття доступні всім бажаючих, і якщо ви зрозумієте, що такий формат вам підходить, надалі ви можете оплатити курс.