Ціни на продукти: яка зараз ситуація на ринку і що буде восени [ Редагувати ]
Зараз не про віддалені перспективи, а про сьогодення. Та про речі, що стосуються кожного українця. Ціни на продукти. За словами експертів з Торгово-промислової палати, цінові коливання з можливістю, але ані стрімкого здорожчення, ані якогось дефіциту не буде.
І хоча продовольча інфляція в Україні цього року сягнула 13 %, її показник менше, ніж, наприклад, у Польщі, де війни немає.
Яка зараз ситуація на продуктовому ринку і що буде восени - дізналися наші кореспонденти.
Один зі столичних ринків. Подивимось чим нас "порадують" ціни наприкінці літа.
Олена Логінова, кореспондентка:
Спочатку ідемо до овочів борщового набору. Дізнаємось, чи справді вони подешевшали? Пані Наталю, доброго дня, розкажіть, що в яку ціну у нас на борщик?
Наталія, продавчиня:
На борщик у нас бурячок - 35 грн, така маленька морквочка - 30, така - 40. Капусточка - по 20 грн. Картопелька - 25, меншенька - 20 грн. Дуже багато картоплі, вродила вона цей рік.
Олена Логінова, кореспондентка:
"Золота цибуля". Весною ціни на неї були рекордні - під 60 грн за кілограм, але зараз вартість впала вдвічі. Ось можна взяти кілограм цибулі за 30 грн.
Серед лідерів здешевлення у порівнянні з минулим роком - морква, цибуля, капуста білокачанна, а також помідори. Томати здешевшали ледь не вдвічі - 35-40 грн за кіло. Буряк та картопля в ціні майже не змінилися.
Причина здешевлення овочів - сезонний фактор і хороший врожай, кажуть експерти. Минулоріч ціни били рекорди, бо господарства скорочували виробництво через повномасштабну війну. Зараз ситуація змінилася на краще.
Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради:
Багато хто з товаровиробників з різних регіонів України почали переорієнтовувати своє виробництво - частково виділяти земельні наділи під вирощування овочів, бо зрозуміли, що попит буде. Як наслідок, цього сезону є досить хороший результат.
Овочевий борщовий набір сьогодні обійдеться на 60-65 гривень.
Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради:
Якщо ми говоримо про овочевий набір, то, звичайно, ціни значно поменшали по деяких категоріях, навіть на 35% менше порівняно з минулим сезоном.
Але такі "позитивні" тенденції здешевлення ми бачимо не всюди.
Олена Логінова, кореспондентка:
М'ясо подорожчало. Свинина за рік додала в ціні близько 20 грн. Як завжди, найдорожча телятина. За такий добрий шматок м'яса зараз доведеться заплатити 330 грн.
Людмила, продавчиня:
Телятина дуже здорожчала в цьому році, оскільки, на жаль, її немає кому вирощувати, а попит на неї є. За рік телятина здорожчала близько на 100 грн.
Додала в ціні й свинину. В середньому по 20 грн. Такі ціни ми побачили на київському ринку. А що відбувається в регіонах? Відправляємось на ринок в Дніпрі.
Пані Валентина торгує курятиною. Щодня викладає на продаж до 100 кілограмів м'яса. Жінка розповідає: торгу немає. Попит впав, а ціни навпаки зросли! За рік до 20 відсотків.
Валентина - продавчиня:
Філе курятини було десь 135, а зараз - 150.
Тримають ціни й продавці яловичини. Тут вона так само дорога як і в столиці.
М'якоть 220 гривень, є і по 180. Різні ціни...
Дніпряни нарікають і на вартість свинини.
За даними експертів, ціни на м'ясо та м'ясну продукцію за рік піднялися на понад 20 %. Але продовольча інфляція торкнулася не лише м'яса.
Олена Мендалюк - кореспондентка:
Яйця - продукт рекордсмен. За даними Держстату, вони за рік подорожчали на 80 відсотків.
Сьогодні їхня вартість в одному із супермаркетів коливається від 46 до майже 50 гривень. Другий найпопулярніший товар, який відчутно додав у ціні - соняшникова олія.
Олена Мендалюк - кореспондентка:
Експерти підрахували, за рік олія здорожчала на 24 відсотки, і сьогодні її вартість коливається від 40 до 75 гривень.
Збільшилися цінники й на молоко, борошно та макаронні вироби. А ще…
Олена Мендалюк - кореспондентка:
За даними Держстату, цукор за рік набрав у ціні близько 30 відсотків, і сьогодні він коштує в середньому 34 гривні.
За словами експертів, продовольча інфляція на сьогодні складає близько 13 %. І це маже вполовину менше у порівнянні з минулим роком!
Олег Пендзин, економічний експерт:
Інфляція продовольча з 28% зимою опустилася до 13% в серпні, тобто в нас іде процес сповільнення інфляції. На сьогодні ціни ростуть повільніше, ніж це відбувалось у 2022 році. Це був рік великого стресу для економіки.
Єдине, що по-справжньому "тішить" - і в Києві, і у Дніпрі - так це цінники на овочі.
Але низька вартість триматиметься до холодів, кажуть експерти. А рівень здорожчання залежить від попиту, експорту, а особливо вартості пального та електроенергії, що входить у собівартість продукції. А ще від рівня мінімальної заробітної плати.
Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради:
Бензин і дизпаливо в середньому зросло від 6 до 8 грн. Відповідно це також буде закладатися в основу ціни, яка буде формуватися на осінньо-зимовий період часу. Тому можуть зрости в середньому овочі в межах 5-10%.
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