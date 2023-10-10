Не згоріли у вогні та пройшли крізь пекло війни. Бійці 156 батальйону тероборони з Черкас врятували у Бахмуті старовинні ікони, ризикуючи життям, винесли їх з охопленого вогнем будинку.

Кінець травня. Передмістя Бахмуту, село Іванівське. Закріпившись на крайніх вулицях міста, росіяни нещадно розстрілюють село з артилерії та танків. Іванівське просто на очах перетворюється в руїну. Здається, що вціліти в цьому пеклі майже неможливо …

Ось так щоранку капелан 156 черкаського батальйону ТРО отець Олександр читає молитву за захист українських воїнів перед іконою Миколи Чудотворця. Її та ще понад десяток образів святих бійці підрозділу врятували в тому самому Іванівському. Повернувшись додому, евакуйовані реліквії хлопці одразу передали до військової каплички. Капелан каже, серед врятованих є надзвичайно рідкісні типово козацькі ікони.

Отець Олександр - капелан 156 батальйону ТРО:

Це і є козацька ікона - Покрова, як ми знаємо, нечестиві царі і Петро, і Катерина намагались нашу ідентифікацію, як нації, знищити. Ці ікони рідко коли маються і збережені в такому стані, щоб менше знали, що вона була центральна в Запорізькій Січі.

Всі врятовані ікони написані на дошках і на вигляд - доволі старовинні. Їх бійці винесли, ризикуючи життям з палаючого будинку на околиці Іванівського.

В'ячеслав у черговий раз переглядає відео. На цих кадрах – будинок, з якого хлопці рятували ікони, там була позиція підрозділу і росіяни накрили її артилерією. Покинути у вогні образи святих бійці не змогли. Цю ікону Миколи Чудотворця витягли просто з полум'я.

В'ячеслав - військовослужбовець 156 батальйону ТРО:

Одна горіла, ті розкидані були. Хлопці, що порахували тако, що ближче, то й забрали. Вони рядом були, всі ж живі залишились, можливо, вони їм зберегли життя, тому так і рішення було прийнято.

Частину ікон вже оглянули науковці з черкаського краєзнавчого музею. Більшість із них за стилем написання належать народним майстрам, але й є роботи професійних богомазів.

Тетяна Григоренко - старший науковий співробітник Черкаського обласного краєзнавчого музею:

Видно, що десь людина вчилась і це східна наче школа, не західна, як Волинська ікона, а ближче туди - Печерська Лавра, де там були такі школи. Вони старовинні - це десь початок, середина 19 століття…вони старовинні, але це народна ікона так, як малював їх не професіонал чи знаменитий художник.

Поки врятовані ікони будуть знаходитись у капличці 156 батальйону. Для підтримки морального духу воїнів вони тут потрібні. Але військові не відкидають, що після Перемоги передадуть образи до музею.