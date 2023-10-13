Чи стоїть світ на порозі Третьої світової: ексклюзивне інтервʼю з Борисом Джонсоном [ Редагувати ]
Борис Джонсон обіцяє зробити все можливе, щоби підтримка України не зменшувалася, не зважаючи ні на що.
В ексклюзивному інтерв'ю для телеканалу "Інтер" екс-премʼєр міністр Великої Британії розповів, яку зброю Київ ніколи не отримає від Заходу, чи стоїть світ на порозі Третьої світової і чи готовий він сам переїхати до України.
З Лондона - розмова Бориса Джонсона зі Світланою Чернецькою.
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