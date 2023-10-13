Борис Джонсон обіцяє зробити все можливе, щоби підтримка України не зменшувалася, не зважаючи ні на що.

В ексклюзивному інтерв'ю для телеканалу "Інтер" екс-премʼєр міністр Великої Британії розповів, яку зброю Київ ніколи не отримає від Заходу, чи стоїть світ на порозі Третьої світової і чи готовий він сам переїхати до України.

З Лондона - розмова Бориса Джонсона зі Світланою Чернецькою.