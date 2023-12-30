Turkcell оголосив про продаж українського мобільного оператора Lifecell [ Редагувати ]
Турецький стільниковий оператор Turkcell оголосив про рішення передати свої активи у трьох українських компаніях - Lifecell, Global Bilgi та Ukrtower - французькій інвесткомпанії NJJ Capital. Про це повідомило турецьке видання BloombergHT.
Згідно з повідомленням компанії на сайті турецької державної платформи публічного розкриття інформації, фактично передача активів ще не завершилася. Наразі сторони ведуть переговори щодо вартості угоди та її умов.
BloombergHT оцінює виручку від продажу Lifecell у 12,7 млрд грн ($334 млн), Global Bilgi – у 47,2 млн грн ($1,2 млн), Ukrtower - у 1,96 млрд грн ($51,6 млн).
На початку листопада повідомлялося, що доходи Lifecell у третьому кварталі склали 75,9% виручки Turkcell International та 8,4% всього холдингу Turkcell. Тоді Turkcell зазначала, що поточні грошові резерви Lifecell "більш ніж достатні", щоб підтримувати діяльність компанії.
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