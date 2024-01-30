Швидкий та всюдихідний. Оборонцям Херсону черкаські волонтери передали аероглісер, який може пересуватися і по воді, і по кризі. Така техніка морським піхотинцям зараз вкрай необхідна, адже через льодостав на Дніпрі логістика із лівим берегом порушилася. А саме річкою наші військовики проводять там евакуації та підвозять боєкомплект.

Де на веслах, де під мотором - так виглядає логістика з лівим берегом Дніпра на Херсонському напрямку. Та з настанням морозів навіть цей ризикований та нелегкий спосіб сполучення став для наших вояків нереальним.

Саме таких аерочовнів зараз потребують наші воїни. За цим глісером морські піхотинці приїхали з Херсонщини до Черкас. Тутешні волонтери відреагували на запит хлопців і менше як за місяць знайшли потрібну техніку. Дмитро уже оглянув її - і залишився задоволеним. Вже навіть замислив, як модернізує човна під потреби евакуації.

Якщо поранених класти, то додамо сюди троси, щоб вони могли вхопитися...

Такий аерочовен максимально простий у користуванні, легкий і доволі потужний. 50-сильний двигун від аероплана розганяє глісер до шістдесяти кілометрів на годину. Він з легкістю іде як по кризі, так і по воді - а це для українських вояків на лівому березі Херсонщини життєво необхідно.

Дмитро - морський піхотинець:

Саме на Херсонському напрямку - це війна дронів та нормальних човнярів. Човнярі - це люди максимально відчайдушні, тому що кожен піхотинець, який знаходиться на лівому березі, він їх чекає, як нікого - це евакуація, це логістика підвезення боєприпасів, підвезення їжі й всього, всього іншого

Потребу в аерочовні для морпіхів закрили працівники черкаської районної ради. Частину своїх премій вони спеціально відкладають на допомогу Збройним силам. Коли з'явився запит від волонтерів, одразу на нього відреагували. Ще й власник аероглісера зробив гарну знижку для військових.

Олександр Василенко - голова Черкаської райради:

Ми домовились за 3 тисячі доларів, аналогічні транспортні засоби ми бачили в Києві за 6700 - день був, і на наступний день його вже продали.

В'ячеслав Скічко - волонтер:

Насправді хлопцям їх треба багато. Це так само як збирають хлопцям човни з моторами, а зважаючи на погодні умови, коли крига, вода, крига… Звичайним човном нічого не зробиш.

А реальна потреба морських піхотинців у такій техніці в десятках одиниць. Адже через засилля ворожих дронів і постійні обстріли човни на лівобережжі Херсонщини живуть від тижня до місяця.