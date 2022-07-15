У більшості областей України сьогодні, 15 липня, очікуються дощі з грозами, місцями шквали. При цьому стовпчики термометрів в середньому покажуть до +28 градусів.

За даними синоптиків, сьогодні у західних, північних та центральних областях пройдуть грозові дощі. У деяких районах пориви вітру сягатимуть до 20 м/с.

На решті території буде суха та сонячна погода. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Сьогодні у столиці прогнозується дощ, подекуди гроза. Вітер західний зі швидкістю до 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +16 градусів, вночі +21 +23.