Малюнки відомої польської ілюстраторки тепер прикрашають палати миколаївської дитячої лікарні [ Редагувати ]
Малюнки відомої польської ілюстраторки тепер прикрашають палати миколаївської дитячої лікарні. Приміщення, облаштовані сучасним реабілітаційним обладнанням, тепер не лише допомагають маленьким пацієнтам оздоровлюватися, але й додають позитивного настрою та налаштовують на одужання. Принаймні в цьому впевнені волонтери, які влаштували арт-акцію.
На стіні мазок за мазком вимальовується чарівний світ моря. Яскраві деталі, приємні кольори, милі герої - те, що найбільше подобається дітям - кажуть художники.
Олена Маркитан - художниця:
Цей колір блакитний, близький до бірюзи, це самий веселий з синіх кольорів. Він і заспокоює, і він радісний.
Малюнками художниці прикрасили стіни 2-х залів фізичної терапії в дитячій лікарні.
В медзакладі сучасні тренажери, які допомагають відновлюватися дітям недугами ортопедичного та неврологічного напрямку. Реабілітаційне відділення в прифронтовому регіоні під час війни активно працює та розвивається.
Щодня лікуються близько 20 дітей. Зокрема і з Очакова та Херсона, які постійно під російськими обстрілами. Позитив навколо сприяє одужанню, впевнені лікарі.
Наталія Анатоліївна - завідувачка відділення реабілітації дитячої лікарні:
В нашому відділенні працюють як фізичні терапевти, ерготерапевти, так і психологи, асистенти фізичного терапевта. З кожною дитиною займається мультидисциплінарна команда. Ми діток відновлюємо фізично і психологічно.
Дмитро Рябченко - волонтер:
Ідея виникла, коли я побачив ілюстрації. Це відома ілюстраторка Моніка Філіпіна. Я взяв ці ілюстрації, і виникла ідея розмістити їх в лікарні. Або зовні як мурал, або в приміщенні. Звернувся до головного лікаря, ми це узгодили.
Ідею волонтерів фінансово підтримало керівництво області. Викладачі місцевої художньої школи працювали майже 3 тижні. Тепер діляться враженнями: було цікаво і навіть екстремально.
Олена Маркитан - художниця:
Складність в першу чергу фізична. Третину часу треба працювати на висоті, не тримаючись, і робити точні рухи. І внизу непросто. Там треба на полу сидіти.
В найближчих планах волонтерів - прикрасити приміщення дитячої травматології та паркан закладу.
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