Люди, котрі отримали поранення під час авіакатастрофи у місті Бровари були направлені за кордон на лікування.

Про це повідомляє в Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, шестеро українців, у яких значні опіки, було доставлено на лікування в Австрію. Ще один пацієнт невдовзі буде евакуйований у Швейцарію.

"Тримаю ситуацію на особистому контролі. Всі постраждалі отримують необхідну їм допомогу в центральній лікарні у м.Бровари та Київському міському опіковому центрові", - написав він.