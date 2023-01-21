Трагедія в Броварах: постраждалих цивільних відправили на лікування в Австрію [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Люди, котрі отримали поранення під час авіакатастрофи у місті Бровари були направлені за кордон на лікування.
Про це повідомляє в Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За його словами, шестеро українців, у яких значні опіки, було доставлено на лікування в Австрію. Ще один пацієнт невдовзі буде евакуйований у Швейцарію.
"Тримаю ситуацію на особистому контролі. Всі постраждалі отримують необхідну їм допомогу в центральній лікарні у м.Бровари та Київському міському опіковому центрові", - написав він.
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