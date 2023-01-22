Розбили ліцей: росіяни вночі вдарили по Нікопольському району [ Редагувати ]
Джерело: Pexels
Російські окупанти вночі 22 січня тричі обстріляли Нікопольський район, найбільше дісталось Марганецькій громаді.
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Внаслідок атак у Марганецькій громаді постраждав ліцей, промислове підприємство, помпова станція водоканалу, адміністративна будівля. Усього випустили 30 снарядів.
В одному із сіл снаряди пошкодили лінію електропередач. Півтисячі сімей залишилися без світла.
Аварійні бригади вже розпочали роботу.
по темі
Постачання Україні наступального озброєння призведуть до "глобальної катастрофи"
Американські винищувачі F-16 у разі постачання до України могли б закрити частину неба від російських ракетних атак
В Офісі президента України прокоментували надання Україні винищувачів F-16 і підтвердили, що питання розблоковане
Люди, котрі отримали поранення під час авіакатастрофи у місті Бровари були направлені за кордон на лікування
Міністр оборони Олексій Резніков напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн" анонсував хороші новини для українських військових