Один з найбільших світових виробників тютюнових виробів British American Tobacco (BAT) оголосив про продаж свого бізнесу в росії та Білорусі.

Покупцем активів стане консорціум на чолі з топ-менеджментом BAT Russia. Сума угоди не розголошується, одна з її умов - збереження умов для співробітників компаній, що діють зараз, впродовж двох років. Закрити угоду планується впродовж наступного місяця.

"Після завершення угоди British American Tobacco більше не буде присутньою в росії та Білорусі і не отримуватиме жодного фінансового прибутку від продажів на цих ринках", йдеться в заяві компанії.

У росії British American Tobacco має фабрику "БАТ-СПб" у Санкт-Петербурзі. До "БАТ Россия" також входить компанія "Международные услуги по маркетингу табака", яка займається маркетингом і продажами.

British American Tobacco виробляє сигарети Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike та "Ява", а також пристрій для нагрівання тютюну glo та стіки neo. Усі торгові марки залишаться у власності російського бізнесу.

Після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну про плани піти з російського ринку або припинити інвестиції у виробництво в рф оголосили інші великі виробники тютюнових виробів: