British American Tobacco оголосила про продаж бізнесу в рф і Білорусі [ Редагувати ]
Один з найбільших світових виробників тютюнових виробів British American Tobacco (BAT) оголосив про продаж свого бізнесу в росії та Білорусі.
Покупцем активів стане консорціум на чолі з топ-менеджментом BAT Russia. Сума угоди не розголошується, одна з її умов - збереження умов для співробітників компаній, що діють зараз, впродовж двох років. Закрити угоду планується впродовж наступного місяця.
"Після завершення угоди British American Tobacco більше не буде присутньою в росії та Білорусі і не отримуватиме жодного фінансового прибутку від продажів на цих ринках", йдеться в заяві компанії.
У росії British American Tobacco має фабрику "БАТ-СПб" у Санкт-Петербурзі. До "БАТ Россия" також входить компанія "Международные услуги по маркетингу табака", яка займається маркетингом і продажами.
British American Tobacco виробляє сигарети Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike та "Ява", а також пристрій для нагрівання тютюну glo та стіки neo. Усі торгові марки залишаться у власності російського бізнесу.
Після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну про плани піти з російського ринку або припинити інвестиції у виробництво в рф оголосили інші великі виробники тютюнових виробів:
- Imperial Brands (Davidoff, West, "Максим"),
- Philip Morris (Marlboro, Parliament, Bond , Chesterfield, L&M),
- Japan Tobacco (Winston, Camel, LD).
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