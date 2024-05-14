Крадений "Золотий м'яч" Дієго Марадони виставили на аукцион (фото) [ Редагувати ]
"Золотий м'яч" Дієго Марадони, яким аргентинського футболіста нагородили як найкращого гравця чемпіонату світу 1986 року, виставили на аукціон Aguttes. Торги відбудуться у Франції 6 червня. Стартова ціна лота невідома.
"Золотий м'яч" від Adidas Дієго Марадона отримав у 1986 році на чемпіонаті світу в Мексиці. У фіналі аргентинці обіграли збірну ФРН - 3:2. На цьому турнірі Марадона забив п'ять м'ячів, у тому числі "рукою Бога", який згодом став одним з найзнаменитіших у футбольній історії.
Дочки Марадони планують звернутися до суду з вимогою про повернення трофея. "Золотий м'яч" вкрали у 1989 році з банку в Неаполі.
Спадкоємиці зірки стверджують, що нинішні власники не мають права продавати вкрадений приз.
За повідомленням аукціонного будинку Aguttes, приз викупили з приватної колекції у 2016 році. Нинішній власник нібито не знав, що це крадений "Золотий м'яч" Марадони. Власник стверджує, що придбав його за кількасот євро.
З 1982 року приз "Золотий м'яч" вручається Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) найкращому футболісту чемпіонатів світу.
Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років. Причиною смерті стала гостра серцева недостатність, що призвела до набряку легень.
За збірну Аргентини у 1977-1994 роках футболіст провів 91 матч та забив 34 голи. ФІФА визнала аргентинця найкращим футболістом XX століття.
Нагадаємо, "Порше 911 Каррера" Марадони продали на аукціоні.
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