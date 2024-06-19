Погода на 19 червня: що обіцяють синоптики [ Редагувати ]
Сьогодні, 19 червня, в Україні повсюдно стоятиме спека, до +34 градусів. Але вже 20 червня очікується похолодання.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
"В Україні 19 червня протягом дня очікується +28...+32 градуси, на півдні до +34 градусів. Без дощів", - розповіла вона, додавши, що локальні дощі можливі на Волині, у Чернігівській, Сумській областях.
У Києві 19 червня очікується суха сонячна спекотна погода з температурою повітря +28...+30 градусів.
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