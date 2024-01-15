Невже, щоб стати лідером із виробництва цементу, треба тримати у страху увесь світ? Уже протягом десятків років ірландська компанія CRH проводить агресивну політику, "віджимаючи" малі бізнеси в різних куточках планети. Вона захоплює будівельні ринки по усьому світові, а тепер кинула око й на Україну. Тут виробник, імовірно, бачить можливість підживитися на біді українського народу, котрий потерпає від ворога та потребуватиме серйозної відбудови країни.

Журналісти "СтопКору" детальніше розібралися, як протягом десятків років ірландська компанія знищує дрібні бізнеси по усьому світові, а також пояснили: діяльність гіганта можете вплинути на підвищення вартості будматеріалів в Україні.

У розслідуванні йдеться, що світовий лідер із виготовлення цементу CRH збирається "нажитися" й на війні та відбудові України. Компанія хоче придбати в нашій країні заводи свого конкурента Dickerhoff (Buzzi), унаслідок чого її частка на ринку становитиме 46%. Зауважмо: це загрожує утворенню монополії, а в АМКУ чомусь досі не заборонили таку угоду. Важливо розуміти: якщо її все-таки погодять, це дасть ірландцям можливість фактично захопити наш будівельний ринок. CRH зможе самостійно вирішувати питання встановлення цін на продукцію, використовуючи що, лише наживатиметься на горі українців, 60% із яких і так відчули тільки погіршення економічного становища за час повномасштабної війни з рф.

Однак, виявляється: для CRH — це не перший випадок, де можливе цинічне знищення бізнесів конкурентів: вона має досвід поглинання ринків по усьому світові. Так, медійники зʼясували, що в Ірландії колишній бізнесмен Шеймус Мей втратив сімейну справу й навіть даху над головою через дії, як він називає, "цементної мафії". Під тиском СRH чоловік був змушений закрити власну бетонну діяльність і уже протягом 27 років шукати справедливості у судах.

Журналісти "СтопКору" розповідають: їм вдалося отримати копію скарги Федеральної торгової комісії США 2018 року, де ідеться про купівлю CRH активів свого конкурента у штаті Канзас за 3,5 млрд доларів. Крім того, там зазначалися наслідки поглинання виробником, зокрема можливі підвищення цін та утворення монополії.

Варто додати: подібна заява, так само датована 2018 роком, перебувала на розгляді і в суді округу Колумбії у США. Там піднімалося питання щодо намірів ірландців купити конкурента у штатах Вірджинії та Західної Вірджинії, завдяки чому вдалося б "зміцнити фактичну монополію CRH".

Журналісти наголошують: у заяві від 2007 року розповідається вже не про саму загрозу монополії в Америці, а її наслідки. Компанія "віджимала" бізнеси методом тиску, що призводило до завищення цін на будматеріали, пояснюють медійники на прикладі постраждалої від CRH компанії Port Dock.

Так, у 1999 році ірландці оголосили, що більше не будуть продавати сипучі матеріали: щебінь, вапняк, пісок тощо, — компанії Port Dock, запропонувавши купити її активи. Як зазначається в заяві, не маючи альтернативного постачальника, та була вимушена погодитися й отримати жертовну суму. Таким чином уже за після декількох тижнів CHR підвищила ціни для своїх клієнтів.

У тому ж 2007 році медіа розпочали розслідування щодо захоплення ринку у Швейцарії, коли зʼясувалося, що компанія CRH завищувала ціни на матеріали, необхідні для зведення швейцарського залізничного тунелю завдовжки 57 км. Ба більше, чи не наймасштабніше захоплення ринку відбулося в Ізраїлі. Там ірландці придбали акції власника єдиного цементного заводу Nesher. Він постачав 75-90% від всього цементу країни.