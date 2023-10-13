Уряд змінив маркування та дизайн сигарет (фото) [ Редагувати ]
Кабінет міністрів скасував діючі норми щодо маркування пачок сигарет. З січня 2024 року попередження про шкоду куріння займатимуть 65% площі пачки. Про це повідомляє пресслужба уряду.
Кабмін скасував діючі норми стосовно маркування пачок сигарет та тютюнових виробів з метою повноцінного впровадження нових норм, які набирають чинності 11 січня 2024 року. Постанова дозволяє завершити процес імплементації директиви Єврокомісії 40/2014, відповідно до якої оновлюється маркування пачок.
Оновлено графічні та текстові зображення медичних попереджень на упаковках з сигаретами. Такі попередження діють у 42 країнах світу та продемонстрували свою ефективність у боротьбі з тютюнопалінням.
У травні Мінюст затвердив 14 наборів (варіантів тексту та ілюстрацій) медичних попереджень, розроблених МОЗом, а також технічні вимоги до дизайну та форми маркування та порядок нанесення попереджень виробниками тютюнових виробів. Нове маркування набирає чинності з 11 січня 2024 року.
У грудні 2021 року було ухвалено антитютюновий Закон №1978 щодо євроінтеграційної політики України у сфері охорони здоровʼя. Закон набрав чинності 11 липня 2023 року.
Основні положення директиви №2014/40/ЄС, які впроваджує цей Закон:
- Заборона ароматизованих сигарет і тютюну для самокруток (з 11 липня 2023 року).
- Помітніші попередження про шкоду куріння на пачках сигарет - їх розмір збільшиться до 65% від площі пачки (з 2024 року).
- Вимога надавати в Держпродспоживслужбу інформацію про інгредієнти, що містяться в тютюнових виробах (з 1 червня 2022 року).
- Запровадження медичних попереджень споживачів на електронних сигаретах та рідинах, вимоги до упакування електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, медичних попереджень споживачів та вимоги до упакування трав’яних виробів для куріння, а також медичних попереджень споживачів бездимних тютюнових виробів (з 1 червня 2022 року).
- Повна заборона реклами та стимулювання продажу пристроїв для споживання тютюнових виробів, електронних сигарет, а також тютюнових виробів (з 11 липня 2023 року).
Як виглядатимуть медичні попередження на пачках сигарет (з 11 січня 2024 року)
Нагадаємо, з 1 січня 2024 року сигарети подорожчають на 20% через зростання акцизу. У проекті бюджету на 2024 рік пропонується збільшити специфічну ставку акцизу на цигарки з фільтром та без фільтра у 2024 році з 1 567,64 грн до 1 881,17 грн за 1000 штук.
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